【東京マルイ再販情報：2月4日分（10才以上向け）】 東京マルイは、2月4日に10才以上向けエアガン3点を再販した。 今回は、BBエアリボルバー「M29 .44マグナム4インチブラックモデル」、電動ブローバック フルオート「M9A1 ブラック」、電動ガンBOYs「H&K MP5A5」の3点が再販された。 「M29 .44マグナム4インチブラックモデル」詳細 価格：7,678円 全長：246m