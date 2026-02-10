東京マルイ、エアリボルバー「M29 .44マグナム 4インチ」や電動ガンBOYs「H&K MP5A5」など10才以上向けエアガン3点再販！
【東京マルイ再販情報：2月4日分（10才以上向け）】
東京マルイは、2月4日に10才以上向けエアガン3点を再販した。
今回は、BBエアリボルバー「M29 .44マグナム 4インチ ブラックモデル」、電動ブローバック フルオート「M9A1 ブラック」、電動ガンBOYs「H&K MP5A5」の3点が再販された。
「M29 .44マグナム 4インチ ブラックモデル」詳細価格：7,678円 全長：246mm 銃身長：84mm 重量：411g（空のカートリッジをセットした場合） 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：無し（手動） 装弾数：6発
「M9A1 ブラック」詳細価格：5,478円 全長：217mm 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：単4アルカリ電池4本 装弾数：15発
「H&K MP5A5」詳細価格：9,680円 全長：437mm/562mm（ストック伸長時） 重量：1,030g（空マガジン、電池含む） 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：単3アルカリ電池6本 装弾数：32＋約110発
