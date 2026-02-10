2026年2月、パリの冬を彩る世界最高峰のヒストリックカー・イベント「レトロモビル」において、ひとつの大きな転換点が訪れた。これまで長らく公式オークショニアを務めてきたアーキュリエルに代わり、クリスティーズ傘下のグッディング&カンパニー（以下、グッディング・クリスティーズ）がその大役を担ったのである。【画像】総落札額は約80億円！パリのレトロモビルを彩ったフェラーリやランチアストラトスなど（写真28点）