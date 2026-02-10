車検取得で公道デビューへ2026年2月9日、日本自動車大学校（NATS）成田校の学生たちが製作したカスタムカー「ヴェルファイア セダン」が車検を通過し、ナンバーを取得したことが明らかになりました。同車は、2026年1月に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された日本最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」で初公開されました。【画像】超カッコイイ！ これが“公道OK”の斬新「ヴェルファイア セダン」です！（