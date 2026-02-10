»Â¿·¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ ¥»¥À¥ó¡×¸øÆ»Áö¹Ô¤Ø¡ª ¡ÈÁ´Ä¹5mÄ¶¤¨¡É¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡Ö¥ÉÇ÷ÎÏ´é¡×¡õ¸÷¤ë¡Ö¹ë²Ú¤ÊÇòÆâÁõ¡×ºÎÍÑ¡ª ËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤âŽ¢¥Ñ¥¯¤ë¤«¤âŽ£¤ÈÀä»¿¤Ê¥ì¥¯¥µ¥¹LS¥Ù¡¼¥¹¤ÎNATS¡ÖÂç·¿¥»¥À¥ó¡×¼Ö¸¡¼èÆÀ¡ª
¼Ö¸¡¼èÆÀ¤Ç¸øÆ»¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø
¡¡2026Ç¯2·î9Æü¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¡ÊNATS¡ËÀ®ÅÄ¹»¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬À½ºî¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ ¥»¥À¥ó¡×¤¬¼Ö¸¡¤òÄÌ²á¤·¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ö¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È¸øÆ»OK¡É¤Î»Â¿·¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ ¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤ò¥»¥À¥ó¤Ø¤ÈÂçÃÀ¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢À½ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿³ØÀ¸¤ÏÅö»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¡Ø¥¯¥é¥¦¥ó¡Ù¤¬SUV¤ä¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥»¥À¥ó¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Å¸³«¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤éµÕ¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ò¥»¥À¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ûÂ¸¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¡¢¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLS460¡Ê4ÂåÌÜ¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á´Ä¹5060mm¡ßÁ´Éý1875mm¡ßÁ´¹â1465mm¤«¤é¤Ê¤ëÍ¥²í¤Ê¥»¥À¥ó¥Ü¥Ç¥£¤ÈFR¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢¤½¤·¤Æ4.6¥ê¥Ã¥¿¡¼V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³è¤«¤·¤¿Í¾Íµ¤¢¤ëÁö¹ÔÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊLS460¤Ë¡¢³°Áõ¤Ï¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢½ãÀµ¥Ñ¡¼¥Ä¤ÈLS¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢³ÆÉô¤òÅ´ÈÄ²Ã¹©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ëºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¥µ¥¤¥º¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤âÅ´ÈÄ¤Ç¿·Â¤¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¤ò¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ä¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¥ê¥¢¼þ¤ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂçÉý¤Ê²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ØÀ¸¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÊÌ¤ÎÉôÊ¬¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ½ºî»þ¤Î¶ìÏ«¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹âµé´¶¤ò½Å»ë¤·¤Æºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ä¥É¥¢¥È¥ê¥à¤ò³ØÀ¸¤¿¤Á¼«¿È¤¬Ä¥¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥ê¥¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ï¡ÖÀÎ¤Î¹âµé¼Ö¤ÎVIP´¶¡×¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¡¢¥¤¥°¥Ë¥Ã¥·¥ç¥ó¥ª¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÈ¯¸÷¤¹¤ë±é½Ð¤Ê¤É¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯»Å³Ý¤±¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ ¥»¥À¥ó¤Ï¥»¥À¥ó¤ÎÍ¥²í¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Â¤ò»ß¤á¡¢NATS¥Ö¡¼¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖGAZOO Racing¡×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ê¥¾¥¦¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤¬NATS¥Ö¡¼¥¹¤òË¬Ìä¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÅÄ²ñÄ¹¤Ï¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ ¥»¥À¥ó¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢Ž¢ÌÌÇò¤¤¡¢¤³¤ìŽ£¡Ö¥Ñ¥¯¤ë¤«¤â¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÈÆÈÁÏÀ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Æ±¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡¢NATS¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Ê¤Î¿¼ÂôÃÎµÁ³Ø²ÊÄ¹¤¬¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖÌµ»ö¤Ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼èÆÀ´°Î»¡ª³§¤µ¤ó´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ ¥»¥À¥ó¤Î¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ö¸¡¤òÄÌ²á¤·Àµ¼°¤Ë¸øÆ»Áö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡NATS¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿Â´¶ÈÀ©ºî¼ÖÎ¾¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¼èÆÀ¤·¡¢À½ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿³ØÀ¸¤¬¾è¼Ö¤·¤ÆÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢ ¥»¥À¥ó¤âÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢À½ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¾è¼Ö¤¹¤ëÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¸øÆ»¤Ç¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£