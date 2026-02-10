村田製作所の３０００円台前半のもみ合いは拾っておきたい。電子部品のトップメーカーで特に積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）では圧倒的な実績を持つ。米アップルのｉＰｈｏｎｅ向けトップサプライヤーとしても知られる。最近はデータセンター（ＤＣ）向けを成長分野に位置付け注力姿勢を明示しており、ＡＩサーバーや周辺機器における電子部品の搭載数が増勢となるなか