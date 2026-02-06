現地２月８日に開催されるプレミアリーグ第25節で、日本代表MFの遠藤航が所属する６位リバプールが２位マンチェスター・シティと本拠地アンフィールドで対戦する。この一戦を前にスターティングイレブンが発表されて、遠藤はベンチスタートとなった。 １月31日に行なわれた前節のニューカッスル戦（４−１）で遠藤は、終盤にフロリアン・ヴィルツに代わって投入され、“クローザー”としての役割をきっちりとこなした。