プレミア３試合連続の出場に期待がかかる遠藤。（C）Getty Images

　現地２月８日に開催されるプレミアリーグ第25節で、日本代表MFの遠藤航が所属する６位リバプールが２位マンチェスター・シティと本拠地アンフィールドで対戦する。

　この一戦を前にスターティングイレブンが発表されて、遠藤はベンチスタートとなった。

 
　１月31日に行なわれた前節のニューカッスル戦（４−１）で遠藤は、終盤にフロリアン・ヴィルツに代わって投入され、“クローザー”としての役割をきっちりとこなした。

　果たしてシティ戦で、プレミア３試合連続の出番は訪れるか。試合は日本時間で９日の１時30日キックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

