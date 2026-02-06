リバプール遠藤航はマンCとのビッグマッチでベンチスタート。前節は終盤に“クローザー”投入
現地２月８日に開催されるプレミアリーグ第25節で、日本代表MFの遠藤航が所属する６位リバプールが２位マンチェスター・シティと本拠地アンフィールドで対戦する。
この一戦を前にスターティングイレブンが発表されて、遠藤はベンチスタートとなった。
１月31日に行なわれた前節のニューカッスル戦（４−１）で遠藤は、終盤にフロリアン・ヴィルツに代わって投入され、“クローザー”としての役割をきっちりとこなした。
果たしてシティ戦で、プレミア３試合連続の出番は訪れるか。試合は日本時間で９日の１時30日キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
この一戦を前にスターティングイレブンが発表されて、遠藤はベンチスタートとなった。
１月31日に行なわれた前節のニューカッスル戦（４−１）で遠藤は、終盤にフロリアン・ヴィルツに代わって投入され、“クローザー”としての役割をきっちりとこなした。
果たしてシティ戦で、プレミア３試合連続の出番は訪れるか。試合は日本時間で９日の１時30日キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…