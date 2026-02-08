大分トリニータを運営する大分フットボールクラブはドーム周辺の積雪や凍結、公共交通機関の運行停止などから安全を考慮して、8日予定されていた特別リーグのホーム開幕戦を中止すると発表しました。レイラック滋賀FC戦の代替開催日やチケットの払い戻しについては現時点で未定となっています。