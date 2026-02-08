2022年後半にChatGPTが登場してからチャットAIは急速に普及し、Googleの「AIモード」や「AIによる要約」が登場したこともあって、多くの人々がAIで仕事や生活に関する情報収集を行っています。AIは多様な情報をコンパクトにまとめてくれるため非常に便利ですが、この便利さには代償が伴うことが実験で示されました。Experimental evidence of the effects of large language models versus web search on depth of learning | PNAS