男子ビッグエアの木村葵来ミラノ・コルティナ五輪は7日（日本時間8日）、スノーボード男子ビッグエア決勝が行われ、木村葵来（ムラサキスポーツ）が合計179.50点で、今大会の日本選手団金メダル第1号となった。下の名前「きら」という読み方が話題になっているが、本人が由来を明かしていた。初出場の21歳が舞い上がった。最終3本目に決勝最高得点となる90.50点をマーク。逆転で金メダルを獲得した。日本早朝のビッグニュー