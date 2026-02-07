元日本代表FW大黒将志監督のJクラブ指揮官としての初陣は0−6の惨敗に終わった。相手は昨季のJ2で4位に終わり、プレーオフ決勝で敗れてJ1復帰を逃した徳島ヴォルティス。J3で9位に終わった奈良クラブにとっては、言わば格上だった。それでも、立ち上がりから果敢に立ち向かった。大黒監督が日本フットボールリーグ(JFL)のティアモ枚方でコーチを務めていた時代の教え子で、同クラブから期限付き移籍しているMF後藤卓磨や、FC