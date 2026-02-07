オンオフ問わず使えて、コーディネートをスタイリッシュにまとめてくれるブラック系のアイテム。ただ、カラーリングがシンプルゆえに、同じダーク系の服装で揃えると、重たいイメージや無難な印象を与えてしまうことも。そんなブラック系アイテムの中でも、ミニマルと機能美が融合したモダンなデザインでコーディネートの洗練度を高めてくれるのが、パリのバッグブランド・WEXLEY（ウェクスレイ）の多機能バッグ。 ▲「JACOB／LEAT