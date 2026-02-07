SEVENTEENのS.COUPSとMINGYUによるスペシャルユニット・CxM (SEVENTEEN)の初ライブツアー＜CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN＞の最終公演である千葉公演が、2月5・6日に幕張メッセ国際展示場で行われた。今回の公演は1月に韓国・仁川を皮切りに、アジア5都市を巡る公演の日本公演で、愛知、千葉の2都市にて4公演を開催し、合計約7.4万人のCARAT(SEVENTEENのファンネーム)を熱狂させ、大盛況のうちに終了した。公演はCxM 1st Mi