猫にブラッシングは必要？ 猫は頻繁にグルーミング（毛づくろい）をするきれい好きな動物。そのため、人間によるお手入れは不要と思われがちですが、ブラッシングには嬉しい効果があります。 まず挙げられるのが、抜け毛の除去です。猫の舌が届かない場所などの毛を取り除くことができます。猫がグルーミングした毛を飲み込みすぎると、嘔吐や便秘や腸閉塞の原因になることがありますが、ブラッシングによっ