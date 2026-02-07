猫にブラッシングは必要？

猫は頻繁にグルーミング（毛づくろい）をするきれい好きな動物。そのため、人間によるお手入れは不要と思われがちですが、ブラッシングには嬉しい効果があります。

まず挙げられるのが、抜け毛の除去です。猫の舌が届かない場所などの毛を取り除くことができます。猫がグルーミングした毛を飲み込みすぎると、嘔吐や便秘や腸閉塞の原因になることがありますが、ブラッシングによってこうした症状を防ぐこともできます。

さらに、ブラシで適度な刺激を与えることで、皮膚の血行促進や新陳代謝の向上、ストレスの軽減につながります。

そして、ブラッシングは飼い主が猫の全身をチェックする絶好の機会です。体にくまなく触れることで、皮膚の異常やケガの有無といった健康チェックができます。

猫が虜になるブラッシングの方法3選

1.気持ちいい場所からスタート

脚の付け根など敏感な部分からブラッシングを始めると、驚かせてしまうことがあります。まずは、首や背中の後ろ側あたりからとかすと良いでしょう。

ブラッシングに慣れていない猫であれば、最初は短時間で終わらせて徐々に時間を長くする、ご褒美のおやつを用意しておくといった一工夫を。

2.毛並みに沿って撫でるように

猫の毛は一方向に整っています。逆方向にブラシを動かすと不快感を与えやすいので、毛並みに沿ってゆっくり丁寧にとかしていきましょう。

柔らかい毛や長毛種の場合は、特に絡まりやすいので、軽くほぐしながら進めるのがコツです。

短毛種は特に皮膚を傷つけないように、注意してブラシを動かしましょう。

3.ゆっくり・優しく・一定のリズムで

急いでゴシゴシと毛をとかすより、一定リズムでゆったり進めるほうが猫は安心します。猫が、自らグルーミングをするときの速さをイメージしてブラッシングしてみましょう。

毛玉ができているときには、皮膚を指で押さえながら毛先から少しずつほぐしていきます。ひどい場合には、無理に対処せずに動物病院やトリミングサロンなどに相談を。

タイプ別のブラシの選び方

ブラシは多くの種類がありますが、猫の毛質や性格に合わせて選ぶと良いでしょう。代表的なタイプと特徴を紹介します。

ピンブラシ

柔らかくクッション性のある土台にピンが植え付けられたブラシです。ピンの先が丸いため、優しく毛並みを整えたり、毛玉をほぐしたりできます。長毛種や絡まりがちな毛質の猫におすすめです。

ゴムブラシ・ラバーグローブ

ゴムやシリコンなどの柔らかい素材でできたブラシです。皮膚への刺激が少なく、ブラッシングが苦手な猫でも使いやすいのが特徴。グローブタイプであれば、よりスキンシップやマッサージ効果が期待できます。

スリッカーブラシ

細く鋭いピンが密集したブラシです。毛の奥までしっかりと届いて抜け毛をキャッチします。毛玉やもつれが起きやすい長毛種や毛量が増える換毛期などに最適です。

ただし、刺激が強めなので、初めて使う場合は使用方法を守って猫の反応を見ながらブラッシングしましょう。

適切なブラッシング頻度は？

さまざまなメリットがあるブラッシングですが、やりすぎると猫が嫌がったり皮膚を傷つけたりする恐れがあります。

アメリカンショートヘアやロシアンブルーなどの短毛種であれば、週に2～3回程度でOK。

一方、ラグドールやメインクーンといった長毛種は、1日に1回はブラッシングしましょう。

春（3～5月ごろ）と秋（9～11月ごろ）の換毛期には、特に大量の毛が抜けます。

皮膚疾患リスクの軽減、毛玉の予防などのためにも通常よりもこまめにブラッシングすると良いでしょう。

ただし、無理に行うと猫の信頼を損ねて、ブラッシングに苦手意識をもってしまうことも。以下のようなサインが出たら、ブラッシングをやめたり、とかす部位を変えたりしましょう。

耳を後ろに倒す しっぽをパタパタ振る、床に打ち付ける 体がこわばる うなったり噛みつこうとしたりする 逃げようとする

さらに、皮膚が赤くなっている、発疹があるなどの異常を発見した場合も、すぐにブラッシングを中止して獣医師に相談してください。

まとめ

猫が喜ぶブラッシングのポイントがお分かりいただけたでしょうか。

毛並みに沿って優しくなでるようにブラッシングすれば、抜け毛対策や皮膚の健康維持、リラクゼーションといった効果が期待できます。

ブラシは猫の毛質や好みに合わせて、ピンブラシからラバーグローブまで使い分けることをおすすめします。

頻度は、猫の種類や毛の長短、季節によって変えてみると良いでしょう。

ただし、猫が嫌がったり痛みを感じたりしているようであれば無理強いはやめましょう。何らかの異変を察知した際には、動物病院への受診やトリミングサロンへの相談を。

ブラッシングは単なる毛のお手入れに留まらず、愛猫との信頼関係を育む大切な時間です。猫のペースに合わせながら楽しんでみてくださいね。

(獣医師監修：葛野宗)