田中隼人が前半に一発退場にセレッソ大阪は2月7日、特別大会の百年構想リーグ開幕節でガンバ大阪との大阪ダービーに臨んだ。前半42分には今季柏レイソルから新加入したDF田中隼人が一発退場。2年連続のダービー開幕は前半だけでイエローカード3枚、レッドカード1枚と波乱の幕開けとなった。プライドがぶつかる一戦。大阪ダービーは開始10分ほどで警告3枚が出る展開に。試合開始20秒でFWチアゴ・アンドラーデに警告が提示され、