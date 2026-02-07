ファーウェイ・ジャパンは、同社のスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT 6」を全国5カ所のスキー場で無料で貸し出すキャンペーンを3月下旬まで実施している。 キャンペーンを実施しているスキー場は、北海道のキロロスノーワールド、新潟県の神立スノーリゾート、福島県の星野リゾート ネコマ マウンテン、福井県のスキージャム勝山、長野県の野