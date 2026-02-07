『ジュニア STAR to FESTIVAL 2026』に東西ジュニアが勢ぞろい！昨年、大規模な再編が行われてから、グループの垣根を越えて集まるのはこれが初めてのこと。ACEes、KEY TO LIT、B＆ZAIの3グループを筆頭に総勢77人が大集結した。ステージでは、それぞれが魅力を存分に発揮し、しのぎを削っていく。ACEesがキラキラしたパフォーマンスで歓声を浴びれば、B＆ZAIは魂のこもったバンド演奏を披露。KEY TO LITは、その勢いで客席を熱