福山雅治（C）2026Amuse Inc. 福山雅治が６日、大阪市内で『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI月光 ずっとこの光につながっていたんだ』初日舞台挨拶に臨んだ。この日は、福山の57歳の誕生日。福山のギター演奏で観客とバースデーソングを歌った。 福山は「57年間生きて、この日を迎えることができました。ありがとうございます。誕生日が映画の公開日になったことって僕ありましたっけ？初めてですよね。この