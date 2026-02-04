

福山雅治が６日、大阪市内で『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI

月光 ずっとこの光につながっていたんだ』初日舞台挨拶に臨んだ。この日は、福山の57歳の誕生日。福山のギター演奏で観客とバースデーソングを歌った。

福山は「57年間生きて、この日を迎えることができました。ありがとうございます。誕生日が映画の公開日になったことって僕ありましたっけ？初めてですよね。この大阪という場所で明日からライブなんですけれども。2月6日という日にライブフィルム公開があって、明日から大阪城ホールで2日間ライブがある。 これはですね、“ずっとこの大阪につながっていたんだ”と。そうとしか考えられない、そう感じている今日 1 日でございます」と喜びを伝えた。

イベントの最後には、福山から「皆さん、ごめんなさい、厚かましいお願いしてもいいですか？ 皆様から誕生日プレゼントをいただきたくてですね、みんなに『Happy Birthday』歌ってもらいたい。 私ね、明日ライブなんでちょっと歌控えたくて。僕がギター弾いてみんなでいいですか？」とサプライズが。会場の準備が整い、改めて福山から「じゃあ皆様から誕生日プレゼントを頂いてもよろしいですか？」と声がかかり、会場が「Happy Birthday」を歌い、福山は会場とともに誕生日をお祝いし、大いに盛り上がった。