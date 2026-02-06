文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―2月6日（金）配信分― 某商店街をぶらぶら歩いていたら、海鮮物専門の店先でおじいさんが愛想よく声をかけてきました。「はい。コレ食べてみて！うちの名物！おいしいからっ」差し出されたつまようじにはタコの柔らか煮が小さく刺さっ