現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』出演中の池脇千鶴のインタビューコメントが公開された。 参考：『ばけばけ』髙石あかりは小泉セツの“魂”を憑依させている制作統括が驚いた“困り笑顔” 朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてき