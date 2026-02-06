現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』出演中の池脇千鶴のインタビューコメントが公開された。

参考：『ばけばけ』髙石あかりは小泉セツの“魂”を憑依させている 制作統括が驚いた“困り笑顔”

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫レフカダ・ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

池脇が演じるのは、トキ（髙石あかり）の母・松野フミ。出雲大社の上官の家で育ち、出雲の神々の物語や目に見えないモノの話に詳しい、優しくてしっかり者の母親だ。

撮影現場について池脇は、「とにかく楽しい撮影現場です。こんなに楽しいのは初めてかもしれません」と絶賛。ヒロインの髙石については「物怖じしなくて、すごく頼れる方です。私はあかりちゃんの胸を借りているところが、かなりあります」と信頼を寄せ、「緊張でドキドキしながら現場に行っても、あかりちゃんがブレずに構えていてくれているから安心できるんです」と座長としての頼もしさを語った。

物語中盤、結婚を機に松野家は長屋から武家屋敷へと引っ越したが、池脇は「お芝居の距離感も変わりました」とコメント。「あかりちゃんが演じるトキも大人びてきて、なんだか遠く感じますね。子トキ（福地美晴）の頃から見守ってきて、現代の『友達親子』のように仲良く買い物に行ったりするのが楽しかったので、少し寂しさも感じます」と母親としての複雑な心境を明かした。

夫・司之介役の岡部たかしとの共演については、「岡部さんが司之介として揺らがないから、私もフミとして好きにやらせてもらえています」とコメント。リハーサル段階でキャスト陣が積極的にアイデアを出す現場の様子を明かし、「『ばけばけ』は受け止めてくれるスタッフさんがいるからこそ、成り立っています」と感謝を述べた。

■池脇千鶴（松野フミ役）コメント●撮影現場の雰囲気と髙石あかりについてとにかく楽しい撮影現場です。こんなに楽しいのは初めてかもしれません。フミ自身が明るい人なのでそこに助けられているところもあり、撮影の合間の皆さんとの空気も「こんなにリラックスしていていいのかな？」と思うほど和やかです。髙石あかりちゃんは物怖じしなくて、すごく頼れる方です。私はあかりちゃんの胸を借りているところが、かなりあります。緊張でドキドキしながら現場に行っても、あかりちゃんがブレずに構えていてくれているから安心できるんです。

●トキとヘブンを見守る心境結婚を機に引っ越した武家屋敷は広く、コソコソ声も「コソコソになってないやろ！」とツッコミたくなるほど狭かった長屋住まいとは大違い。お芝居の距離感も変わりました。あかりちゃんが演じるトキも大人びてきて、なんだか遠く感じますね。子トキの頃から見守ってきて、現代の「友達親子」のように仲良く買い物に行ったりするのが楽しかったので、少し寂しさも感じます。第18週でトキが石を投げられた時は、本当に腹立たしかったです。トキ自身がヘブンさんのために我慢しているのに親である自分が邪魔してはいけないとぐっと堪えましたが、あんな勝手なことをされたら母親としては許せません。

●夫・司之介（岡部たかし）とのシーンについて思いついたことをなんでもポンポン言う司之介を、フミは本当は止めたいんです。どぎついことをストレートに言わんといて！と（笑）。司之介役の岡部さんとのお芝居も面白いです。根底に自分のセリフをきちんと覚えてちゃんと言わなくてはという気持ちはありますが、岡部さんが司之介として揺らがないから、私もフミとして好きにやらせてもらえています。岡部さんとのキャッチボールができている感じがしますね。

●今後の見どころ私はこの先のトキを思い浮かべるだけでうるっときて涙があふれるほどの、「感慨深い」という言葉ではあらわせない気持ちになっています。この取材を受ける直前に、あかりちゃんがこの先に放送する第22週のシーンのロケの話をしてくれました。私は行っていないので「どうだった？」と聞いたら、「すごくいいシーンが撮れた」と話していたので視聴者の皆さんも楽しみになさっていてください。（文＝リアルサウンド編集部）