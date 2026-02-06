「東京新聞杯・Ｇ３」（８日、東京）デビューから７年目を迎えた原優介騎手（２５）＝美浦・青木＝が泰然自若の構えで重賞初制覇を目指す。東京新聞杯に出走するエンペラーズソードとは今回が初コンビ。追い切りにも騎乗して入念に感触を確かめ、「（高木）先生からも少し難しいところがあると聞いてはいましたが、乗ってみてやはりといった感じでしたね。自分のリズムを崩さないことが大事になってくると思います」と自らに言