【Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5】 2月5日23時～ 配信開始 Nintendo Switch 2用RPG「FINAL FANTASY VII REBIRTH」の発売日が6月3日に決定した。 本作は「ファイナルファンタジーVII」のリメイクシリーズ第2作目となるタイトル。Switch2版のリメイク1作目「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」は1月22日にリリースされたばかり