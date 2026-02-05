ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃797は「2026 新春 ももクロChanカルタ」をお届け！◆しおりん、怒りの「バーカ！」毎年恒例の「新春 ももクロChanカルタ」は、2026年も大盛り上がり！このコーナーでは読み上げられた札をゲットしたメンバーが、その札に書かれたお題に挑戦する。クリアすればスタジオ中にあるポチ袋からひとつ選ぶことができ、中には最高額1万円の現金