ももクロ・玉井詩織「結婚してくれるって言うから、2年待ったんだよ！」32歳のいじらしい“地団駄”を披露！

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

＃797は「2026 新春 ももクロChanカルタ」をお届け！

◆しおりん、怒りの「バーカ！」

毎年恒例の「新春 ももクロChanカルタ」は、2026年も大盛り上がり！ このコーナーでは読み上げられた札をゲットしたメンバーが、その札に書かれたお題に挑戦する。クリアすればスタジオ中にあるポチ袋からひとつ選ぶことができ、中には最高額1万円の現金やギフトカード、罰ゲームカードなどが入っている。

＃793から始まったカルタもいよいよ最終盤。今回は、罰ゲームをこなす場面から始まった。必見は、玉井詩織の得意技「いじらしいバカ」。

特定のシチュエーションのもと、玉井がグッとくる「バカ」を言い放つというエチュード（即興演技）的な罰ゲームだ。

＃794で玉井は「結婚してくれない彼への30歳なりの一番いじらしい地団駄」を披露した。今度はさらに2年が経ったという設定で演技することに。かなりのムチャブリにもかかわらず、玉井はなぜかすんなりとやってくれる。

定点カメラの前で「ねぇねぇ♡ 今日なんの日か知ってる？」と、かわいらしく切り出した玉井。

「ねぇ、あのときの約束覚えてるぅ？」「えぇ!? 忘れちゃったのぉ!? バカ！」と卒なくかわいくこなしてみせた。

しかし、司会役の天の声から「（32歳まで待たされて）そんなんで済むの？」とツッコまれると、「もうちょっとか」と自ら定点カメラの前に戻った。罰ゲームなのに、なぜか前のめりで「いじらしいバカ」シリーズに挑んでいく玉井。佐々木彩夏も「ストイック〜！」と称賛する。

「ねぇねぇ、2年経ったけど、どう？そろそろ。結婚してくれるって言ったよね？」と言うと、司会役の天の声（通りすがりのおじさん）にかけ合いを求め出す。

おじさんから「ごめん、あの…ちょっと言いづらいんだけど。ほかに好きな人ができた」と告白された玉井は、「えぇ!? ちょっと待って、ねぇ、2年待ったら結婚してくれるって言うから、2年待ったんだよ！ 好きな人できた？ …バーカ！」と一喝。

最後は目を見開いて「バーカ！」と罵った。もはやちょっとしたコントである。女優としても活躍する彼女のコメディエンヌの道も開けてきた!?

◆酔っ払いかなこは、超ポジティブ？

今回のカルタは罰ゲームカードが続く。百田夏菜子が挑むのは「酔っ払いになってすごくまともなことをできるだけ多く語ってください」だ。「今からさぁ、まともなこと言っちゃうねぇ！」と始める。

そこから百田なりの酔っ払った口調で「赤信号は渡るな！ いい？ 絶対ダメだよ！」「イヤなときに、イヤな態度とか取っちゃいかーん！」「お前の努力は報われるー！」「後悔だってムダじゃなーい！」と続けた。百田の「すごくまともなこと」はなんだかとってもポジティブだ。

一方、佐々木は「2026年の抱負を、時々ヤギが憑依しながら語る」という奇妙な罰ゲームに挑む。器用な佐々木は「2026年はですね、私やっぱり30歳になるということで、とってもメェ〜でたい（めでたい）年になると思う」と、見事な擬態を披露した。

最後は百田が締める。ヨーデル歌手を憑依させながら、自分のチャームポイントをかわいくささやくことに。「おでこ♡ えくぼ♡ まゆげヨーデル〜♪ くちびる〜♪ うーで♡ つまさき〜ヨーデルヨーデル♪ かた〜かた〜かた〜♪」と陽気にやりきった。

ここでカルタは終了！ 結局、賞金1万円は出なかったが、最終的に高城れにが9000円を獲得し、優勝！