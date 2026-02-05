【スプラトゥーン3：更新データ「Ver.11.0.1」】 2月5日 配信開始 任天堂は2月5日、Nintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」において、更新データ「Ver.11.0.1」の配信を開始した。 今回のアップデートでは、前回の「Ver.11.0.0」で追加された新要素「イカフロー状態」において、プレーヤーの足元に発生する塗りが他のプ