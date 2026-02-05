「スプラ3」イカフロー状態の問題を修正。更新データ「Ver.11.0.1」を配信開始
【スプラトゥーン3：更新データ「Ver.11.0.1」】 2月5日 配信開始
任天堂は2月5日、Nintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」において、更新データ「Ver.11.0.1」の配信を開始した。
今回のアップデートでは、前回の「Ver.11.0.0」で追加された新要素「イカフロー状態」において、プレーヤーの足元に発生する塗りが他のプレーヤーの画面に反映されない問題を修正。加えて、ブラスターの弾を地形などに着弾させた時、相手プレーヤーに対する小さな爆風の当たり判定の大きさが、わずかに大きくなっていた問題も修正されている。
このほかにも、一部のブラスターの弾を地形などに着弾させた際にコントローラーが振動する問題、S-BLAST92／S-BLAST91の弾を地形などに着弾させた際に、空中で爆発させた時と同じ効果音が再生される問題が修正されている。
