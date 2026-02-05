「Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR」DVD通常盤ジャケ写 ソロアーティストとして史上初となる、2度目の全国6大ドームツアー「Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR」のライブ＆ドキュメンタリー映像が、Blu-ray/DVD化が決定。さらにPrime Videoで2月24日より世界独占配信が決定した。 演出・衣装・映像に至るまで、総合演出のすべてをNissy自身がト