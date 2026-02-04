JR北海道は2026年2月4日、釧網本線で運行している観光列車「SL冬の湿原号」について、牽引する蒸気機関車（C11-171号機）をディーゼル機関車に変更して運転すると発表しました。車両の不具合による措置で、代走期間は2月5日(木)〜8日(日)。2月11日(水)以降の牽引機関車は現在未定となっています。ピストンリング割損により蒸気漏れ同社によりますと、1月31日の運行中、駅を発車する際に一時的に起動できなくなる事象が3回発生して