JR北海道は2026年2月4日、釧網本線で運行している観光列車「SL冬の湿原号」について、牽引する蒸気機関車（C11-171号機）をディーゼル機関車に変更して運転すると発表しました。

車両の不具合による措置で、代走期間は2月5日(木)〜8日(日)。2月11日(水)以降の牽引機関車は現在未定となっています。

ピストンリング割損により蒸気漏れ

同社によりますと、1月31日の運行中、駅を発車する際に一時的に起動できなくなる事象が3回発生していたといいます。翌2月1日の運行時は、万が一の動力不足に備えてディーゼル機関車を連結して運行。2月2日に車両調査を実施したところ、蒸気を動力に変える「蒸気室」内のピストン部品（ピストンリング）が割損していることが判明。この破損により蒸気が漏れ、起動に必要な動力が不足していたことが分かりました。

詳細な原因は調査中ですが、修繕に時間を要することから、当面の間はディーゼル機関車へ変更することになりました。同社は「蒸気機関車での運転を楽しみにされていた利用客や沿線の皆様に深くお詫び申し上げる」としています。

なお、運転区間、運転時刻、座席位置、車内販売や乗車証明書の配付などの車内サービスに変更はありません。指定席券はみどりの窓口や指定席券売機、えきねっと等で購入できます。



