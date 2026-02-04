金融庁の資料（※1）によれば、2025年6月末時点でNISA口座の開設数は2696万口座を超え、多くの人がNISA口座を利用して資産運用を始めています。 今回は、毎月2万円の積み立てを例に、積立貯金とNISAによる資産運用ではどのような違いがあるかについて解説します。 NISA口座の概要と利用状況 投資信託や株式などを購入して資産運用を始めるのであれば、非課税口座であるNISA口座を利用しない手はありません。本章では