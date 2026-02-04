wapitiが、2026年の幕開けとなる新曲「春になれば」を2月11日に配信リリースすることを発表した。あわせて、桜の花をモチーフにしたジャケット写真も公開された。本楽曲は、1月14日にMVが先行公開され、公開からわずか約3週間で再生回数50万回を突破した作品だ。楽曲について、織田（Vo）は、以下のようにコメントしている。ジャケット写真◆◆◆◾️織田（Vo）コメント人の繋がりは必ずしも永遠では