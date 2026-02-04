wapiti、先行公開したMVが話題の新曲「春になれば」配信リリース決定
wapitiが、2026年の幕開けとなる新曲「春になれば」を2月11日に配信リリースすることを発表した。あわせて、桜の花をモチーフにしたジャケット写真も公開された。
本楽曲は、1月14日にMVが先行公開され、公開からわずか約3週間で再生回数50万回を突破した作品だ。楽曲について、織田（Vo）は、以下のようにコメントしている。
◆ ◆ ◆
◾️織田（Vo）コメント
人の繋がりは必ずしも永遠ではなくて、その中でも「恋」というものでの繋がりは時に濃く、時に短い。誰といても思い出すくらい、大切だと思える人に出会えた「幸せ」と、その時間との「別れ」を迎えた人にも、必ず春はやってくる。少しだけしまってた過去を振り返りながら聞いてみてください。
◆ ◆ ◆
なおwapitiは、3月から＜wapiti Live Tour 2026 〜シンリョク〜＞の開催を予定している。
◾️「春になれば」
2026年2月11日（水）リリース
配信URL：https://lnk.to/wapiti_once_upon_a_love
◾️＜wapiti Live Tour 2026 (仮)＞
公演日：2026年3月27日（金）
会場 ：大阪 梅⽥Shangri-La
時間 ：開場18:00／開演18:30
公演日：2026年4月3日（金）
会場 ：愛知 ell. FITS ALL
時間 ：開場18:00／開演18:30
公演日：2026年4月5日（日）
会場 ：東京 Veats Shibuya
時間 ：開場:17:00/開演:17:30
公演日：2026年4月18日（土）
会場 ：台湾 Corner House
時間 ：会場:18:30/開演:19:00
チケット価格（税込）：3,900円（ドリンク代別）
▼チケット申し込み
＜東名阪公演＞
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/wapiti26-of/
ローソンチケット：https://l-tike.com/wapiti/
イープラス：https://eplus.jp/wapiti/
＜台北公演＞
https://ticketplus.com.tw/activity/160aa3b095fb51e770df2da9fe7c4e3c
関連リンク
◆wapiti オフィシャルサイト
◆wapiti オフィシャルX
◆wapiti オフィシャルInstagram
◆wapiti オフィシャルYouTubeチャンネル
◆wapiti オフィシャルTikTok