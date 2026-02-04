wapitiが、2026年の幕開けとなる新曲「春になれば」を2月11日に配信リリースすることを発表した。あわせて、桜の花をモチーフにしたジャケット写真も公開された。

本楽曲は、1月14日にMVが先行公開され、公開からわずか約3週間で再生回数50万回を突破した作品だ。楽曲について、織田（Vo）は、以下のようにコメントしている。

ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️織田（Vo）コメント

人の繋がりは必ずしも永遠ではなくて、その中でも「恋」というものでの繋がりは時に濃く、時に短い。誰といても思い出すくらい、大切だと思える人に出会えた「幸せ」と、その時間との「別れ」を迎えた人にも、必ず春はやってくる。少しだけしまってた過去を振り返りながら聞いてみてください。

◆ ◆ ◆

なおwapitiは、3月から＜wapiti Live Tour 2026 〜シンリョク〜＞の開催を予定している。

◾️＜wapiti Live Tour 2026 (仮)＞ 公演日：2026年3月27日（金）

会場 ：大阪 梅⽥Shangri-La

時間 ：開場18:00／開演18:30 公演日：2026年4月3日（金）

会場 ：愛知 ell. FITS ALL

時間 ：開場18:00／開演18:30 公演日：2026年4月5日（日）

会場 ：東京 Veats Shibuya

時間 ：開場:17:00/開演:17:30 公演日：2026年4月18日（土）

会場 ：台湾 Corner House

時間 ：会場:18:30/開演:19:00 チケット価格（税込）：3,900円（ドリンク代別） ▼チケット申し込み

＜東名阪公演＞

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/wapiti26-of/

ローソンチケット：https://l-tike.com/wapiti/

イープラス：https://eplus.jp/wapiti/ ＜台北公演＞

https://ticketplus.com.tw/activity/160aa3b095fb51e770df2da9fe7c4e3c