wapitiが、2026年の幕開けとなる新曲「春になれば」を2月11日に配信リリースすることを発表した。あわせて、桜の花をモチーフにしたジャケット写真も公開された。

本楽曲は、1月14日にMVが先行公開され、公開からわずか約3週間で再生回数50万回を突破した作品だ。楽曲について、織田（Vo）は、以下のようにコメントしている。

ジャケット写真

　　　◆　　　◆　　　◆

◾️織田（Vo）コメント
人の繋がりは必ずしも永遠ではなくて、その中でも「恋」というものでの繋がりは時に濃く、時に短い。誰といても思い出すくらい、大切だと思える人に出会えた「幸せ」と、その時間との「別れ」を迎えた人にも、必ず春はやってくる。少しだけしまってた過去を振り返りながら聞いてみてください。

　　　◆　　　◆　　　◆

なおwapitiは、3月から＜wapiti Live Tour 2026 〜シンリョク〜＞の開催を予定している。

◾️「春になれば」
2026年2月11日（水）リリース
配信URL：https://lnk.to/wapiti_once_upon_a_love

◾️＜wapiti Live Tour 2026 (仮)＞

公演日：2026年3月27日（金）
会場　：大阪 梅⽥Shangri-La
時間　：開場18:00／開演18:30

公演日：2026年4月3日（金）
会場　：愛知 ell. FITS ALL　
時間　：開場18:00／開演18:30

公演日：2026年4月5日（日）
会場　：東京 Veats Shibuya　
時間　：開場:17:00/開演:17:30

公演日：2026年4月18日（土）
会場　：台湾 Corner House
時間　：会場:18:30/開演:19:00

チケット価格（税込）：3,900円（ドリンク代別）

▼チケット申し込み
＜東名阪公演＞
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/wapiti26-of/
ローソンチケット：https://l-tike.com/wapiti/
イープラス：https://eplus.jp/wapiti/

＜台北公演＞
https://ticketplus.com.tw/activity/160aa3b095fb51e770df2da9fe7c4e3c

