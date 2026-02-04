衆院選の投開票まで残すところ1週間あまりとなり、候補者たちによる日本各地での演説にも力が。激戦区では各党の“人気議員”による知名度を生かした応援演説が多くみられ、注目が集まっている。そんななか、自民党の小泉進次郎防衛大臣（44）は2日、兵庫県内で兵庫4区から立候補している藤井ひさゆき氏（54）とともに演説を敢行。周辺諸国の軍備投資に触れながら、「日本の平和の守り方も変わる必要がある」と強い決意を語ってい