Furui Rihoが、2026年3月4日にリリースする3rdアルバム『Letters』より、収録曲「ハードモード」の先行配信を開始、同時に新ビジュアルも公開した。アルバム『Letters』は、そのタイトルのとおり、Furui Rihoが誰かに向けた手紙のように、想いを綴った楽曲を集めた1作だという。本日先行配信となった「ハードモード」は、アルバムの1曲目を飾る楽曲。Furui自身が未来の自分や、何かを頑張っている人に宛てており、困難に直面したと