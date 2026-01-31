お笑いタレントのケンドーコバヤシ（５３）が昨年８月に一般女性と結婚、今月、第一子となる長男が誕生していたことが３１日分かった。この日放送のフジテレビＯＮＥの特別番組「ケンドーコバヤシの重大発表！」（午後１０時）でケンコバ自身が番組のエンディングで電撃公表した。芸人仲間もケンコバに祝福の声を寄せた。◆中川家「どうも中川家です。ケンドーコバヤシくん、この度本当におめでとうございます。いやぁ。め