Shokz Japanが、完全ワイヤレスイヤホンの新製品「OpenDots 2」「OpenDots Air」を発表した。いずれも、装着感がよくファッション性も高いイヤーカフ型イヤホン。アクセサリーにマッチする明るく華やかなカラーバリエーションや、1万円台の低価格モデルも用意することで、これまでShokzがリーチできていなかった若い世代をターゲットにする。価格は、上位モデルのOpenDots 2が29,880円、エントリーモデルのOpenDots Airが19,880円