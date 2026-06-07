生活費を抑えるため、親と都営住宅での同居を検討している人もいるかもしれません。ただし、都営住宅では入居資格や同居者に関するルールが定められているため、自由に同居人を追加できるわけではありません。 この記事では、都営住宅で親と同居する際に必要な条件や家賃への影響、具体的な申請手続きまで、事前に知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。 無断同居は基本的にNG！ 確認すべき「5つ