¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê53¡Ë¤¬2Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã!!¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1¡¦04¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Netflix¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏ¹ö¤ËÄÆ¤Á¤ë¤ï¤è¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿½¤Íå¾ì¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Àê¤¤»Õ¡¦ºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯Æ±¥É¥é¥Þ¤¬Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÖÃæ¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·Ý¿Í¤ËÃíÌÜ¡£¡ÖHG½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£HG¤«¤é¤¤¤í¤¤¤íÎ¢ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£