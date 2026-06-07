７日、熊本市にある銀行の支店に高齢者が運転する車が突っ込みました。 午前10時半ごろ、熊本市東区御領の肥後銀行託麻支店で、78歳の男性が運転する乗用車が車止めなどを乗り越え、店舗の出入口に突っ込みました。この事故によるけが人はありませんでした。警察は男性が駐車しようとする際、何らかの原因で運転操作を誤ったとみて調べをすすめています。