◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ２―４ソフトバンク＝延長１２回＝（７日・横浜）ソフトバンクが今季２度目の延長戦を制し、５カード連続の勝ち越しを決めた。５月までチームメートだったＤｅＮＡの先発・尾形に３回まで完全投球の５奪三振という好投を許したが、４回２死満塁から広瀬隆の押し出し四球で１点を返した。さらに７回には、牧原大が３番手・ルイーズから押し出し四球を選んで同点に追いついた。先発