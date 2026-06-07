【漫画】本編を読む『安達さんはワタシのことが好き』（リアコミ：原作、友田よね：漫画/KADOKAWA）は、タイトルから受ける印象を裏切る作品だ。描かれているのは甘い恋愛ではなく、ヒリヒリとした「勘違い」と「独りよがりな愛」の物語だ。主人公・玲香は、社長令嬢で何不自由なく育った女性。中途入社してきた安達恭介に一目惚れしたことをきっかけに、彼女の世界は一気に彼中心へと傾いていく。安達がバツイチのシングルファ