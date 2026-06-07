最近、なにかハンドメイドレッスンを受けたい欲求がむくむくと膨れている。陶芸、刺繡（ししゅう）、ステンドグラス……さまざまな教室情報を集めては、どれも楽しそうだとにこにこして、しかし結局、申し込みには至らぬ状況が続いている。理由は分かっている。私はただ作りたいだけで、作った作品を手元に置きたいわけではないためだ。陶芸にしてもステンドグラスにしても、作れば当然、手元に作品が残る。ただ、作ると