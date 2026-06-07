＜全米女子オープン 3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6889ヤード・パー72＞ここまで粘り強くスコアを積み重ね、優勝争いに加わってきた渋野日向子。しかし、ムービングサタデーは「74」と悔しさの残る一日となった。【写真】米ギャラリーからのサイン要求に応える渋野「後半はプレッシャーに負けてしまった」。前半をイーブンパーで折り返すと、後半は10番からバーディとボギーが交互に来るシーソーゲームに。そして1