卵の健康効果や食べ過ぎるとどうなるのでしょうか。メディカルドック監修医が卵の健康効果と食べ過ぎて現れる症状について解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「ゆで卵」と「生卵」どっちが”たんぱく質”の吸収が良い？食べ過ぎのリスクも解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：山口 恵里（管理栄養士） 病院や高齢者施設で5年、給食管理、栄養管理業務に