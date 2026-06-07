長野県川上村の山林に山菜採りのために入った山梨県の87歳女性が7日、行方不明となりました。警察によりますと、行方不明となっているのは山梨県南アルプス市の87歳の女性です。女性は7日午前11時ごろから仲間と3人で山菜を採るため川上村の山林に入りました。集合時間の午後1時30分を過ぎても集合場所に現れなかったため、仲間の1人が警察に通報しました。その後、警察が捜索しましたが7日は発見には至りませんでした。女性は携帯