ゲオホールディングスは6月4日から、「2.1chワイヤレスサウンドバースピーカー（GRJID-2.1BTSPK90W）」「2.2chワイヤレスサウンドバースピーカー（GRJID-2.2BTSPK100W）」の2モデルを全国のゲオショップの一部店舗で順次販売している。価格は2.1chモデルが8778円、2.2chモデルが1万978円。●サブウーファー搭載で臨場感ある重低音を実現新製品は、高音質なステレオサウンドに加え、ウーファーを内蔵しながらも、低価格を実現し